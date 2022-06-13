«Ференцварош» опубликовал видео, как Черчесов тренируется со штангой
Поделиться
Венгерский «Ференцварош» опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как российский тренер Станислав Черчесов выполняет упражнение со штангой.
«Наш главный тренер Станислав Черчесов тренирует не только игроков, но и собственное тело», — написала пресс-служба «Ференцвароша» в своих соцсетях.
Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов тренируется со штангой
Напомним, под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, добыв трофеи чемпионата и Кубка Венгрии. Российский специалист возглавил команду в декабре 2021 года. Прошлым местом работы Станислава Черчесова была сборная России, которую он покинул после провала вместе с командой на чемпионате Европы – 2020.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
16:55
-
16:39
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:37
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:42
-
14:35
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:11
-
14:03
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
13:36
-
13:32
-
13:23
-
13:14
-
13:05
-
13:01
-
12:49
Партнерский контент