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«Ференцварош» опубликовал видео, как Черчесов тренируется со штангой

«Ференцварош» опубликовал видео, как Черчесов тренируется со штангой
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Венгерский «Ференцварош» опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как российский тренер Станислав Черчесов выполняет упражнение со штангой.

«Наш главный тренер Станислав Черчесов тренирует не только игроков, но и собственное тело», — написала пресс-служба «Ференцвароша» в своих соцсетях.

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов тренируется со штангой

Напомним, под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, добыв трофеи чемпионата и Кубка Венгрии. Российский специалист возглавил команду в декабре 2021 года. Прошлым местом работы Станислава Черчесова была сборная России, которую он покинул после провала вместе с командой на чемпионате Европы – 2020.

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