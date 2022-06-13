Юрий Сёмин прокомментировал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Российский специалист Юрий Сёмин отреагировал на решение сохранить пять замен по ходу матча.

«Если чемпионат очень сложный, то это поможет ротации и сохранять физическое состояние игроков на протяжении всего сезона. Посмотрим, как с этим будут обращаться тренеры», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, решение ввести пять замен для одной команды по ходу матча было принято после пандемии. По обычным правилам тренер команды не может сделать в одной игре более трёх замен. Пять замен разрешено проводить по старым правилам: не более трёх остановок по ходу игры для их совершения.

Президент РФС Александр Дюков объяснил, в каком случае можно расширить чемпионат России. Видео: