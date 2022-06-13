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Кирилл Новиков: точно уверен, что у «Динамо» есть договорённость по главному тренеру

Кирилл Новиков: точно уверен, что у «Динамо» есть договорённость по главному тренеру
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее работавший в «Динамо», считает, что у московской команды есть договорённость по новому главному тренеру.

«Динамо» нужен качественный тренер, который будет решать поставленные задачи. Будет это отечественный или иностранный специалист — неважно, я бы не стал подразделять. Думаю, конкретика по главному тренеру уже есть — просто её не выносят на всеобщее обозрение. Я совершенно точно уверен, что договорённость есть.

Возможное назначение Николича? Мне вообще безразлично, кто возглавит. Главное — результат. Профессиональный спорт — это результат, прежде всего. Поэтому фамилия тренера не имеет никакого значения», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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