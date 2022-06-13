Лахиялов: Федун дал пощёчину российским тренерам, назначив в «Спартак» Абаскаля

Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался по поводу смены тренера в московском «Спартаке». Напомним, пост наставника красно-белых покинул итальянец Паоло Ваноли, а на его место пришёл 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.
«Сказать, что с уходом Ваноли российский спорт и «Спартак» в частности потерял выдающегося специалиста, я не могу. Ваноли показал в России двоякий результат.
Что касается Абаскаля, то, к сожалению, с его работой я незнаком. Думаю, российская спортивная общественность тоже с ними незнакома. Но в нынешнее время взять специалиста из Европы – это довольно-таки рискованное дело. Может быть так, что он через два-три месяца подвергнется давлению у себя на родине, и «Спартаку» опять придётся искать нового специалиста.
Молодость Абаскаля? В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но, с другой стороны, Федун здесь даёт ещё и небольшую пощёчину российскому тренерскому цеху. Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?».
Если брать по-хорошему, то среди российских тренеров на ум приходят только два специалиста, которые могут возглавить «Спартак» – это Черчесов и Карпин. Но Черчесов, я думаю, не устраивает Зарему Салихову, а Карпин не устраивает Леонида Федуна. И они вряд ли наступят на своё «я» и пригласят на работу в «Спартак» одного или другого», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол».
- 13 июня 2022
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