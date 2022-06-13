Защитник Георгий Зотов обратился к болельщикам после ухода из «Рубина»

Защитник Георгий Зотов записал обращение к болельщикам после ухода из казанского «Рубина».

«Дорогие болельщики «Рубина». У меня истёк срок действия договора с клубом. Я покидаю команду. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за поддержку. Те два года, которые я провёл в команде, я ощущал её. И вся команда ощущала. К сожалению, не порадовали вас результатом в минувшем сезоне. Но надеюсь, что вы продолжите поддерживать команду и «Рубин» с вашей помощью выполнит задачи, поставленные на предстоящий сезон, и вернётся в Российскую Премьер-Лигу. Ещё раз огромное спасибо, удачи, и увидимся на футбольных полях», — сказал Зотов в обращении, опубликованном пресс-службой «Рубина».

32-летний Зотов стал футболистом «Рубина» в августе 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». С тех пор Георгий принял участие в 48 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. По итогам сезона-2021/2022 казанская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).