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Билли Гилмор продлил контракт с «Челси»

Билли Гилмор продлил контракт с «Челси»
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Полузащитник «Челси» Билли Гилмор продлил контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Билли Гилмор в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Норвич». В минувшем сезоне он провёл за «Норвич» 28 матчей во всех турнирах.

21-летний полузащитник имеет в своём активе 22 матча за «Челси». Шотландский футболист пополнил состав лондонского клуба летом 2017 года, перейдя из академии «Рейнджерс». Он дебютировал за «Челси» в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед» в августе 2019 года.

Билли дебютировал в сборной Шотландии в июне 2021 года. В активе Гилмора матч со сборной Англии на «Уэмбли» в рамках чемпионата Европы 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландского полузащитника в € 12 млн.

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