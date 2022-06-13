«Марсель» хочет арендовать защитника «Арсенала»
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Крайний защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш попал в сферу интересов французского «Марселя». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, «Марсель» хочет видеть португальского защитника в своём клубе на правах аренды. Сообщается, что представители «Марселя» уже связались с лондонским клубом и провели первичные переговоры.
Нуну Тавареш перешёл в «Арсенал» в летнее трансферное окно прошлого сезона из «Бенфики» за € 8,3 млн. В минувшем сезоне португальский защитник являлся сменщиком Кирана Тирни на левом фланге обороны «Арсенала».
Сообщается, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Болоньей» по трансферу крайнего защитника сборной Шотландии Аарона Хики. Игрок «Болоньи» может стать потенциальной заменой Таварешу.
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