«Марсель» хочет арендовать защитника «Арсенала»

Крайний защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш попал в сферу интересов французского «Марселя». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Марсель» хочет видеть португальского защитника в своём клубе на правах аренды. Сообщается, что представители «Марселя» уже связались с лондонским клубом и провели первичные переговоры.

Нуну Тавареш перешёл в «Арсенал» в летнее трансферное окно прошлого сезона из «Бенфики» за € 8,3 млн. В минувшем сезоне португальский защитник являлся сменщиком Кирана Тирни на левом фланге обороны «Арсенала».

Сообщается, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Болоньей» по трансферу крайнего защитника сборной Шотландии Аарона Хики. Игрок «Болоньи» может стать потенциальной заменой Таварешу.