Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Замглавы МИД Польши — о Рыбусе в «Спартаке»: позорно прикрываться семьёй ради денег

Замглавы МИД Польши — о Рыбусе в «Спартаке»: позорно прикрываться семьёй ради денег
Комментарии

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач раскритиковал польского защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт с московским «Спартаком».

«Нет ничего более позорного, чем прикрываться семьёй ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в национальную команду Польши. Играть в футболке с орлом на груди — честь, и делать это могут лишь те, кто это понимает», — написал Пшидач на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом», действовавшего с июля 2017 года. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».

Первый летний трансфер «Спартака» — удивление! Зачем клубу поляк Рыбус? Первый летний трансфер «Спартака» — удивление! Зачем клубу поляк Рыбус?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022