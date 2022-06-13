Замглавы МИД Польши — о Рыбусе в «Спартаке»: позорно прикрываться семьёй ради денег

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач раскритиковал польского защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт с московским «Спартаком».



«Нет ничего более позорного, чем прикрываться семьёй ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в национальную команду Польши. Играть в футболке с орлом на груди — честь, и делать это могут лишь те, кто это понимает», — написал Пшидач на своей странице в социальных сетях.



Напомним, 32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом», действовавшего с июля 2017 года. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».