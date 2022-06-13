Замглавы МИД Польши — о Рыбусе в «Спартаке»: позорно прикрываться семьёй ради денег
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Заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач раскритиковал польского защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт с московским «Спартаком».
«Нет ничего более позорного, чем прикрываться семьёй ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в национальную команду Польши. Играть в футболке с орлом на груди — честь, и делать это могут лишь те, кто это понимает», — написал Пшидач на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом», действовавшего с июля 2017 года. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».
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