Самедов — о будущем Миранчука: если есть возможность сменить команду, почему нет?
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о будущем полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Не смотрел матчи Миранчука. Знаю, что Алексей талантливый парень. Если все этого хотят и есть возможность сменить команду, то почему нет? Желаю ему только удачи», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появлялась информация о том, что «Аталанта» может продать ряд игроков, в число которых входит и Алексей Миранчук.
Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Алексей Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года.
Новость по темеШироков заявил, что Миранчуку стоит уйти в аренду из «Аталанты»
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