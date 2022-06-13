Самедов — о будущем Миранчука: если есть возможность сменить команду, почему нет?

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о будущем полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.



«Не смотрел матчи Миранчука. Знаю, что Алексей талантливый парень. Если все этого хотят и есть возможность сменить команду, то почему нет? Желаю ему только удачи», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появлялась информация о том, что «Аталанта» может продать ряд игроков, в число которых входит и Алексей Миранчук.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Алексей Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года.