Оби Микел — о Лукаку: АПЛ слишком сильная лига, а в Италии можно играть хоть до 40 лет
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Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел заявил, что английская Премьер-лига является слишком сложным чемпионатом для игрока лондонского клуба Ромелу Лукаку.
«Эта лига совершенно иная. Английская лига слишком сильная, слишком мощная, слишком быстрая, в то время как итальянская лига очень медленная. Английская Премьер-лига очень качественна. Темп в чемпионате Англии слишком велик по сравнению с итальянской лигой. В итальянском чемпионате ты можешь играть до 40 лет, но в АПЛ ты прикладываешь гораздо больше усилий», – приводит слова Оби Микела Goal.
Ромелу Лукаку в минувшем сезоне провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах и забил 15 голов. Бельгийского форварда связывают с возвращением в миланский «Интер» в нынешнее летнее трансферное окно.
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