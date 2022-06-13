Казахстан вновь переиграл Словакию в Лиге наций и закрепился на первом месте в группе

Сегодня, 13 июня, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Казахстана принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Словакии. Победу со счётом 2:1 одержала сборная Казахстана.

В середине первого тайма на 18-й минуте счёт открыл защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, ему ассистировал Михаил Габышев. На 39-й минуте Эльхан Астанов упрочил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма на 51-й минуте полузащитник сборной Словакии Матуш Беро один мяч отыграл. Голевой пас ему выполнил Альберт Русняк.

На 87-й минуте с поля был удалён полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда.

Отметим, что это уже вторая победа сборной Казахстана над сборной Словакии в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Ранее Казахстан обыграл Словакию в гостевом матче со счётом 1:0.

Сборная Казахстана с 10 очками уверенно возглавляет отборочную группу Лиги наций. Сборная Словакии, набрав шесть очков, располагается на 2-м месте в группе.