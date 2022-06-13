Казахстан вновь переиграл Словакию в Лиге наций и закрепился на первом месте в группе

Сегодня, 13 июня, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Казахстана принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Словакии. Победу со счётом 2:1 одержала сборная Казахстана.
В середине первого тайма на 18-й минуте счёт открыл защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, ему ассистировал Михаил Габышев. На 39-й минуте Эльхан Астанов упрочил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма на 51-й минуте полузащитник сборной Словакии Матуш Беро один мяч отыграл. Голевой пас ему выполнил Альберт Русняк.
На 87-й минуте с поля был удалён полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда.
Отметим, что это уже вторая победа сборной Казахстана над сборной Словакии в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Ранее Казахстан обыграл Словакию в гостевом матче со счётом 1:0.
Сборная Казахстана с 10 очками уверенно возглавляет отборочную группу Лиги наций. Сборная Словакии, набрав шесть очков, располагается на 2-м месте в группе.
- 13 июня 2022
-
20:01
-
19:46
-
19:35
-
19:18
-
19:16
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:34
-
18:20
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:57
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
16:55
-
16:39
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:37
-
15:27
-
15:27