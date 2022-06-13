Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казахстан вновь переиграл Словакию в Лиге наций и закрепился на первом месте в группе

Казахстан вновь переиграл Словакию в Лиге наций и закрепился на первом месте в группе
Комментарии

Сегодня, 13 июня, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Казахстана принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Словакии. Победу со счётом 2:1 одержала сборная Казахстана.

В середине первого тайма на 18-й минуте счёт открыл защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, ему ассистировал Михаил Габышев. На 39-й минуте Эльхан Астанов упрочил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма на 51-й минуте полузащитник сборной Словакии Матуш Беро один мяч отыграл. Голевой пас ему выполнил Альберт Русняк.

На 87-й минуте с поля был удалён полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда.

Отметим, что это уже вторая победа сборной Казахстана над сборной Словакии в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Ранее Казахстан обыграл Словакию в гостевом матче со счётом 1:0.

Сборная Казахстана с 10 очками уверенно возглавляет отборочную группу Лиги наций. Сборная Словакии, набрав шесть очков, располагается на 2-м месте в группе.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3. 4-й тур
13 июня 2022, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Словакия
1:0 Вороговский – 18'   2:0 Астанов – 39'   2:1 Беро – 51'
Удаления: нет / Дуда – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022