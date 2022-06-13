Вратаря сборной Кот-д'Ивуара дисквалифицировали на полтора года за триметазидин

Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал голкипера сборной Кот-д'Ивуара Сильвена Гбоуо на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.



В допинг-пробе Гбоуо, которая была сдана 16 ноября 2021 года после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Камеруном (0:1), был обнаружен триметазидин — антиангинальный препарат, который ФИФА относит к стимуляторам.



Срок отстранения ивуарийского вратаря рассчитывается от 23 декабря 2021 года, когда игрок был временно отстранён от футбола председателем Дисциплинарного комитета ФИФА. Дисквалификация распространяется на все виды матчей, включая внутренние, международные, товарищеские и официальные встречи.