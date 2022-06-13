Полуавтоматическая система VAR для фиксации офсайдов может быть применена на ЧМ-2022

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что на чемпионате мира – 2022 в Катаре могут применить полуавтоматическую систему VAR для определения положения «вне игры».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что система была протестирована на клубном чемпионате мира и она показала себя очень хорошо. Инфантино отметил, что все в ФИФА остались довольны и что решение о применении этой системы на ЧМ-2022 будет принято до начала турнира.

«Я уверен, что это может быть сделано», – приводит слова Коллины Reuters.

Полуавтоматическая система VAR поможет судьям в быстром определении офсайдов. Система автоматически определяет местонахождение мяча и создаёт трёхмерные модели положения игроков.