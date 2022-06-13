Михаил Игнатов — лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов признан лучшим молодым игроком красно-белых в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба московского клуба. 22-летний футболист получил 32,3% голосов болельщиков.



«Поздравляем нашего талантливого полузащитника!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



Напомним, Игнатов выступает за основную команду московского «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.

Московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и выиграл Кубок России. Чемпионом страны в сезоне-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».