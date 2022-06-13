Каррагер: переход Холанда в «Ман Сити» — фантастика для АПЛ. Интересно, как он освоится

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о переходе нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».



«Переход Холанда в «Манчестер Сити» беспокоит остальные клубы английской Премьер-лиги. Речь идёт об одном из лучших игроков мира. Да, он соответствует этому статусу даже в столь юном возрасте. Но я не думаю, что остальным стоит так рано поднимать белый флаг, потому что очень интересно, как Эрлинг впишется в команду.



Гвардиола не использовал центрального нападающего в последние несколько лет и всё равно был успешен. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как он освоится. Для АПЛ этот трансфер, конечно, фантастика. Лучшие годы Холанда пройдут в Англии. Всем будет интересно посмотреть на него в АПЛ. Очевидно, что остановить «Манчестер Сити» теперь будет особенно трудно. Но меня интересует, как Холанд впишется в стиль игры команды Гвардиолы, ведь он отличается от того, что было в Бундеслиге. Я заинтригован», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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