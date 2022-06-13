«Тоттенхэм» заинтересован в ведущем защитнике «Торино»
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Защитник «Торино» Бремер попал в сферу интересов английского «Тоттенхэма». Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, директор «Торино» Давиде Вагнати на этой неделе вылетит в Лондон для переговоров о возможном переходе бразильского защитника в «Тоттенхэм».
25-летний игрок центра обороны был признан лучшим защитником Серии А в сезоне-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Интер» близок к подписанию игрока «Торино». Однако, как отмечается, «нерадзурри» должны продать одного из своих защитников, прежде чем идти за новым подписанием в центр обороны.
В сообщении также отмечается, что «Тоттенхэм» сможет соответствовать цене, запрашиваемой за 25-летнего защитника. Итальянский клуб рассчитывает выручить за Бремера от € 30 до € 40 млн.
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