Салихамиджич: Гравенберх многое даст «Баварии». Он — один из крупнейших талантов Европы

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход полузащитника Райана Гравенберха из «Аякса» в мюнхенский клуб.



«Райан многое даст нашей команде. Он — один из крупнейших талантов Европы. У Райана отличная техника, он умеет выходить из сложных ситуаций, крайне динамичен и опасен у ворот. Тот факт, что он выбрал «Баварию», говорит о том, что он убеждён в нашем клубе и его возможностях. Мы любим игроков с таким менталитетом. Мы убеждены, что добьёмся больших успехов вместе», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

Напомним, Гравенберх выступал за основную команду «Аякса» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач.