Денис Угаров: кому ещё нужны бразильцы «Зенита»? Не надо из них делать каких-то сверхзвёзд

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб идёт навстречу бразильским легионерам и создаёт им комфортные условия для того, чтобы они остались в России.
«Кому они ещё нужны? Вы думаете, что за ними стоит очередь? Такую зарплату, как в «Зените», они нигде не получат. Считаю, что они — средние футболисты для европейского уровня. Не надо из них делать каких-то сверхзвёзд. Чего же Малком не играл в «Барселоне»? Вы до этого слышали о таком футболисте?
Сильно ли скажется возможный отъезд бразильцев на «Зените»? Скажется, конечно. Если они покинут, значит, их заменят российские футболисты. Надо говорить по факту. Бразильцы сейчас в «Зените», у них есть контракты, они должны приехать завтра-послезавтра. Если не приедут или Семак скажет: «Всё, мы бразильцев потеряли», тогда надо это обсуждать», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
- 13 июня 2022
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