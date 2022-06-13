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Евсеев — о возможном возвращении «Шинника» в РПЛ: не будем бежать впереди паровоза

Евсеев — о возможном возвращении «Шинника» в РПЛ: не будем бежать впереди паровоза
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отметил, что ярославской команде пока рано думать о выходе в Российскую Премьер-Лигу.

«Приятно, когда твоя команда завоевала повышение в классе. Важно, когда первое лицо региона не только поздравляет с победой, но и публично говорит о стратегической цели «Шинника» вернуться в Премьер-Лигу. Но не будем бежать впереди паровоза. Нужно как следует укрепиться, затем освоиться в ФНЛ. Знаем, какие бюджеты у лидеров. Понимаем, что новый сезон будет непростым», — написал Евсеев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 ярославский футбольный клуб «Шинник» под руководством главного тренера Вадима Евсеева оформил возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) спустя сезон после вылета.

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