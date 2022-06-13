Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» заинтересован в подписании капитана «Спартака-2»

«Урал» заинтересован в подписании капитана «Спартака-2»
Комментарии

Полузащитник «Спартака-2» Фаниль Сунгатулин попал в сферу интересов «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

20-летний игрок является капитаном «Спартака-2». Сунгатулин в минувшем сезоне провёл один матч за основную команду красно-белых в Российской Премьер-Лиге.

На счету Фаниля Сунгатулина 32 матча за «Спартак-2» в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Сообщается, что уральский клуб рассматривает полузащитника как потенциальную замену ушедшему поляку Рафалу Аугустыняку. Действующий контракт Сунгатулина с красно-белыми рассчитан ещё на один сезон. Отмечается, что «Спартак» готов рассматривать предложение о переходе игрока только в том случае, если сумма трансфера составит около 30 млн рублей.

«Спартак» не учится на ошибках. В чём ещё риск приглашения тренера из Испании «Спартак» не учится на ошибках. В чём ещё риск приглашения тренера из Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022