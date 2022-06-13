«Урал» заинтересован в подписании капитана «Спартака-2»

Полузащитник «Спартака-2» Фаниль Сунгатулин попал в сферу интересов «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

20-летний игрок является капитаном «Спартака-2». Сунгатулин в минувшем сезоне провёл один матч за основную команду красно-белых в Российской Премьер-Лиге.

На счету Фаниля Сунгатулина 32 матча за «Спартак-2» в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Сообщается, что уральский клуб рассматривает полузащитника как потенциальную замену ушедшему поляку Рафалу Аугустыняку. Действующий контракт Сунгатулина с красно-белыми рассчитан ещё на один сезон. Отмечается, что «Спартак» готов рассматривать предложение о переходе игрока только в том случае, если сумма трансфера составит около 30 млн рублей.