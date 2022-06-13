Хави сказал Пике, что не видит его в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил защитнику каталонского клуба Жерару Пике, что не рассматривает его как игрока стартового состава в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, разговор тренера и игрока состоялся две недели назад. Отмечается, что Пике тем не менее известил наставника о том, что собирается продолжать бороться за место в составе клуба.
Сообщается, что Хави в разговоре с 35-летним защитником, объясняя своё решение, сослался на высокую зарплату игрока, неоднократные травмы и постоянно отвлекающую его общественную деятельность.
Контракт Жерара Пике с «Барселоной» действует ещё два сезона. Сообщается, что защитник даже готов пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы остаться в каталонском клубе.
- 13 июня 2022
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