Хави сказал Пике, что не видит его в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил защитнику каталонского клуба Жерару Пике, что не рассматривает его как игрока стартового состава в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, разговор тренера и игрока состоялся две недели назад. Отмечается, что Пике тем не менее известил наставника о том, что собирается продолжать бороться за место в составе клуба.

Сообщается, что Хави в разговоре с 35-летним защитником, объясняя своё решение, сослался на высокую зарплату игрока, неоднократные травмы и постоянно отвлекающую его общественную деятельность.

Контракт Жерара Пике с «Барселоной» действует ещё два сезона. Сообщается, что защитник даже готов пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы остаться в каталонском клубе.