Агент Щенникова ответил на вопрос, какие европейские клубы интересовались игроком ЦСКА
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Агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, ответил на вопрос, были ли у его клиента предложения по переходу от серьёзных европейских клубов.
«Да, было предложение от «Шальке». Была мимолётная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский – середнячок. Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче», — приводит слова Пушкина Metaratings.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Георгий Щенников провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего российского защитника в € 1,5 млн.
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