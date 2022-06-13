Андрей Кондрашов рассказал, как сильно ударит по «Зениту» возможный отъезд легионеров

Бывший защитник «Зенита» Андрей Кондрашов высказал мнение о том, насколько сильно ударит возможный отъезд легионеров по санкт-петербургскому клубу, а также о том, чей уход может стать самым болезненным.

«Зенит» не скатится, конечно, но пошатнётся достаточно сильно. Посмотрите, сколько игрового времени проводили на поле легионеры. Они делали всю игру.

Чей уход окажется самым болезненным? Клаудиньо, Малком, Барриос, Сантос. Да все, за исключением, пожалуй, только Ловрена. Он скорее доигрывает, чем играет. Более того, ФИФА и УЕФА разрешили футболистам уходить без компенсации, а деньги за них заплачены существенные. Только за Малкома отдали € 40 млн. Так что могут быть и болезненные финансовые потери», – приводит слова Кондрашова «Спорт день за днём».