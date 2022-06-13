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Рамос — Марсело: поздравляю с достижением невозможного

Рамос — Марсело: поздравляю с достижением невозможного
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к бывшему партнёру по «Реалу» защитнику Марсело, который покинул мадридский клуб.

«Брат, сегодня ты прощаешься, но твоё наследие вечно. Я поздравляю тебя с достижением невозможного», — написал Рамос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор бразильский защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение «Реала» с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.

Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.

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