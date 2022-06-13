Адиев после победы над Словакией рассказал, в чём заключается феномен сборной Казахстана

Российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Словакии (2:1).



«Сложная игра со сложным соперником. Понимали их силы. Понятно, что у любой команды есть свои нюансы. Пытались блокировать их сильные стороны и искать свои моменты в ответных контратаках. Считаю, что нам это удалось. Да, был рваный второй тайм, но были отрезки, в которых мы выглядели как солидная команда. Хотя соперник больше владел мячом, были подходы. Наша игра в любом случае идёт в зачёт. Это был четвёртый матч подряд, и мы в них практически 15 людьми действовали. Не могу не отметить ту энергетику, которая дала нам страна в комментариях и на поле. Это, конечно, вдохнуло в нас дополнительные силы. Спасибо вам!



Я в раздевалке сказал ребятам о феномене сборной Казахстана. В футболе есть победы, есть поражения. И этот матч мог сложиться по-разному. Могли и проиграть. Но это не отменяет того факта, что у нас есть раздевалка. Это самая главная победа и самый главный успех, который удалось сделать тренерскому штабу. Объединить парней идеей, что мы можем. Почему нет? Какой бы ты план ни выстраивал, каким бы ты тренером ни был – это всё неважно. Раздевалка должна быть объединена идеей. Если это есть, то ты в любом случае получишь результат. Если у тебя есть набор фантастических футболистов и ты супертренер, но нет единения в раздевалке, то ты ничего не добьёшься. Главный феномен нашей сборной – это раздевалка», — приводит слова Адиева Kazfootball.

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