Сборная Австралии вышла на ЧМ-2022, обыграв в серии пенальти сборную Перу

Сегодня, 13 июня, на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар) состоялся матч в рамках отбора на чемпионат мира между сборными Австралии и Перу. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Австралии (5:4).

Благодаря этой победе Австралия завоевала право сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Завтра, 14 июня, между собой сыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии — в этой паре определится последний участник предстоящего чемпионата мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, сборная России не выступит на чемпионате мира, поскольку ранее ФИФА отстранила национальную команду от участия в стыковом матче со сборной Польши за право сыграть на ЧМ-2022.