Марсело: не вижу себя в роли тренера. Я никогда не разбирался в тактике

Бразильский защитник Марсело, покинувший «Реал», признался, что не планирует заниматься тренерской деятельностью в будущем.
«Не думаю, что у меня есть всё необходимое, чтобы стать тренером. Не вижу себя, выполняющим тренерскую работу. Есть другие вещи, в которых я гораздо лучше. Честно говоря, я никогда не разбирался в тактике. Просто любил играть в футбол. У меня нет такого же желания стать тренером, как быть игроком», — приводит слова Марсело пресс-служба «Реала».
Напомним, Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.
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