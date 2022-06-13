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Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 13 июня

Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 13 июня
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13 июня прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

В Лиге А встречались команды группы 1: Франция — Хорватия и Дания — Австрия. Матч, прошедший на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершился победой хорватов со счётом 1:0. Дания дома уверенно обыграла Австрию (2:0). Сборная Дании набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 1, Хорватия (7) — вторая, Австрия (4) — третья. Замыкает квартет Франция (2).

В Лиге В прошла встреча команд группы 2 — сборных Исландии и Израиля. Игра завершилась результативной ничьей со счётом 2:2. Сборная Израиля возглавляет группу, имея в активе пять очков. Исландия (3) — вторая, Албания (1) — третья.

В Лиге С проходили матчи группы 3: Казахстан — Словакия и Азербайджан — Беларусь. Казахстанская сборная обыграла Словакию со счётом 2:1, а Беларусь потерпела поражение в игре с Азербайджаном (0:2). Лидером группы является Казахстан, набравший 10 очков. Словакия (6) — вторая, Азербайджан (4) — на третьем месте. Четвёртое место занимает Беларусь (2).

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