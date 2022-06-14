Роналду — о Марсело: одна из самых больших звёзд, с которой мне повезло делить раздевалку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о бывшем одноклубнике по мадридскому «Реалу» Марсело. Бразильский защитник сегодня, 13 июня, провёл прощальную пресс-конференцию по случаю ухода из испанского клуба.

«Больше чем одноклубник — брат, которого мне подарил футбол. Одна из самых больших звёзд, с которой мне повезло делить раздевалку — как на поле, так и за его пределами. Марсело, желаю удачи в твоём новом приключении!» — написал Роналду в своих соцсетях.

34-летний бразильский футболист стал игроком «Реала» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории мадридского клуба.