Дидье Дешам ответил на вопрос, почему Франция не может победить на протяжении 4 матчей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 4-го тура Лиги наций с Хорватией (0:1) рассказал, почему его команда не может победить на протяжении четырёх встреч.
«Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжёлая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, всё усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – приводит слова Дешама Footmercato.
Ранее Франция в Лиге наций уступила Дании (1:2), сыграла вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Подопечные Дидье Дешама располагаются на последнем месте в своей группе Лиги наций.
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