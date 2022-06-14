Далич — о победе в игре с Францией: наконец-то сборная Хорватии получила то, что заслужила

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Францией (1:0).
«Наконец-то мы получили то, что заслужили. Мы провели хороший матч. Поздравляю игроков. такой результат подвластен лишь тем, у кого есть характер, сплочённость и качество на поле. Лига наций дала нам много, но самой большой проблемой стала плотность расписания — мы провели четыре игры за 10 дней, переезжали с места на место. Теперь всё в наших руках.
У нас отличная команда. Если молодые игроки продолжат работать в том же духе, у нас всё будет хорошо. Я рад, что игроки показали характер, неподчинение, спортивную злость, гордость, борьбу. Мы в хорошем положении — у нас семь очков после четырёх игр. До ЧМ-2022 в Катаре ещё шесть месяцев, подготовка идёт по плану», — приводит слова Далича Net.hr.
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