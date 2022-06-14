Корентин Толиссо может вернуться в «Лион»

Бывший игрок «Баварии» Корентин Толиссо, покинувший мюнхенский клуб этим летом на правах свободного агента, может вернуться во французский «Лион». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французский клуб после возвращения Александра Ляказетта хочет укрепить состав ещё одним воспитанником «Лиона», взяв курс на привлечение в состав доморощенных игроков.

Сообщается, что Толиссо был в Лионе для того, чтобы провести переговоры с руководством клуба. Отмечается, что президент Жан-Мишель Оляс, директор Венсан Понсо и главный скаут Бруно Шайру согласились с тем, что Толиссо является летней трансферной целью клуба.

Также в сообщении говорится, что Ляказетт несколько раз разговаривал со своим бывшим товарищем по команде, чтобы убедить его присоединиться к «Лиону».