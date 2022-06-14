Модрич: беспокоит плотность расписания матчей Лиги наций. Это бесчеловечно и ненормально
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0).
«Мы рады не только победе, но и завершению этой части Лиги наций. Мы заслужили победу в матче с Францией. Мы часто были близки к успеху, но нам никогда не удавалось обыграть французов. Теперь мы добились успеха на их стадионе.
Мы добились важных результатов в Лиге наций. Каждая игра важна для сборной, даже товарищеская. Но меня беспокоит плотность расписания игр. Это бесчеловечно и ненормально. Мы провели четыре игры за 10 дней и в каждой должны были выкладываться на 100%. Думаю, на деле мы отдали на поле ещё больше», — приводит слова Модрича Vecernji List.
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