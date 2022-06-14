Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн вышел на замену в матче с национальной командой Хорватии (0:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги наций УЕФА, таким образом проведя 108-й матч в карьере за французов и сравнявшись по этому показателю с бывшим капитаном синих Зинедином Зиданом.
Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. За 108 матчей Антуан забил 42 гола и отдал 31 результативную передачу. В составе французов нападающий по разу выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в сезоне-2020/2021.
Зидан играл за Францию с 1994 по 2006 год. За 108 матчей нападающий отметился 31 забитым мячом и 30 голевыми пасами. Вместе со сборной Зинедин становился чемпионом мира в 1998 году и чемпионом Европы в 2000-м.
Победный гол Луки Модрича в матче Франция — Хорватия:
Гризман и Зидан делят шестую строчку в списке игроков с наибольшим количеством проведённых матчей за сборную Франции. На первом месте находится Лилиан Тюрам (142, 1994–2008).
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