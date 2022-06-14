Журналист Sky Germany: «Бавария» и «Ливерпуль» могут сойтись на цене € 30-40 млн за Мане

Мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль» продолжают переговоры по 30-летнему сенегальскому нападающему мерсисайдцев Садио Мане. Об этом сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

Как отмечает источник, болельщикам не стоит ожидать, что трансфер будет завершён в ближайшие дни. Сторонам осталось сделать несколько шагов к заключению сделки. Переговоры о сумме трансфера продолжаются, ожидаемое решение, которое устроит оба клуба – это сумма € 30–40 млн плюс различные бонусы. Сам Мане желает перейти только в «Баварию», и «Ливерпуль» принял его позицию в этом вопросе, уже приобретя на его замену Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио Мане с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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