Журналист Sky Germany: «Бавария» и «Ливерпуль» могут сойтись на цене € 30-40 млн за Мане

Мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль» продолжают переговоры по 30-летнему сенегальскому нападающему мерсисайдцев Садио Мане. Об этом сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг в «Твиттере».
Как отмечает источник, болельщикам не стоит ожидать, что трансфер будет завершён в ближайшие дни. Сторонам осталось сделать несколько шагов к заключению сделки. Переговоры о сумме трансфера продолжаются, ожидаемое решение, которое устроит оба клуба – это сумма € 30–40 млн плюс различные бонусы. Сам Мане желает перейти только в «Баварию», и «Ливерпуль» принял его позицию в этом вопросе, уже приобретя на его замену Дарвина Нуньеса из «Бенфики».
Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио Мане с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 14 июня 2022
-
02:05
-
02:02
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
00:52
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
- 13 июня 2022
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:50
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:03
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:17