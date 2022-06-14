Сборная Нигерии одержала свою самую крупную победу в истории. У Осимхена — покер
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Сборная Нигерии накануне провела матч второго тура отборочного цикла к Кубку Африки – 2023, в котором на домашнем поле им противостояла сборная Сан-Томе и Принсипи. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 10:0, которая стала для них самой крупной в истории.
Покером в этой игре отметился 23-летний форвард «Наполи» Виктор Осимхен, дубль на счету Теремаса Моффи из «Лорьяна», ещё по голу – у Моузеса Саймона («Нант»), Питера Этебо («Сток Сити»), Адемолы Лукмана («Лестер Сити») и Эммануэля Денниса («Уотфорд»). Знакомый многим по выступлениям за московский ЦСКА нападающий Ахмед Муса оформил ассистентский дубль.
Прошлый рекорд по самой крупной победе Нигерии был установлен в 1959 году в игре с Бенином, завершившейся со счётом 10:1.
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