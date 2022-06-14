Тен Хаг обратился к игрокам «Манчестер Юнайтед», разослав письма по электронной почте

52-летний наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, недавно приступивший к работе в новом клубе, уже разъяснил игрокам своё основное требование к ним, используя электронную почту. Об этом сообщает Marca со ссылкой на The Sun.
Как отмечает источник, главной целью письма было донесение до игроков требования, что он не потерпит эгоизма в раздевалке – ни один из футболистов не должен ставить себя выше команды или её целей. Тен Хаг также подчеркнул, что его игроки должны следовать определённым правилам на поле и за его пределами, заботиться о себе и внести приватность в свою личную жизнь.
Одной из особенностей после прихода тен Хага станет приход нового шеф-повара и личный контроль специалиста над рационом и питанием футболистов совместно с диетологом. Также в штате появится аналитик производительности игроков, работа которого будет заключаться в предложении вариантов раскрытия максимальных возможностей каждого из футболистов.
Новые футболисты для «Манчестер Юнайтед»: кого ищет Эрик тен Хаг?
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