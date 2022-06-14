«Интер» близок к подписанию воспитанника «Милана», принадлежащего «Бордо»

«Интер» находится на финальной стадии переговоров по 22-летнему итальянскому крайнему защитнику «Бордо» Раулю Белланове, выступавшему в минувшем сезоне на правах аренды за «Кальяри». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, стороны близки к соглашению о переходе игрока за € 8 млн с включением различных бонусов в сделку. «Интер» также ведёт переговоры о переходе 20-летнего опорного албанского хавбека «Эмполи» Кристьяна Асллани, с которым уже достиг договорённости о личном контракте.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Отметим, что Белланова является воспитанником «Милана». Ранее он выступал на правах аренды за «Пескару», «Аталанту» и, соответственно, «Кальяри». В прошедшем сезоне он провёл 31 матч за «Кальяри» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
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