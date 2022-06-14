Пике – Лапорте: буду в стартовом составе, пока не приведёте защитника лучше меня

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, обсуждая вопрос о своём будущем в клубе с президентом команды Жоаном Лапортой, выразил желание остаться до истечения контракта.
«Я буду в стартовом составе. Если у вас хватит смелости, приведите лучшего центрального защитника в мире, который сможет заменить меня», — приводит слова Пике Sport.es.
Сообщается, что защитник готов пойти на понижение зарплаты, отказаться от вечеринок, меньше времени уделять активности в социальных сетях. Также Пике начал активную реабилитацию после травмы, из за которой пропустил большую часть игр в прошедшем сезоне.
Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись
Ранее тренер «Барселоны» Хави сказал Пике, что не рассматривает его как игрока стартового состава в следующем сезоне. В разговоре с 35-летним защитником, объясняя своё решение, он сослался на высокую зарплату игрока, неоднократные травмы и постоянно отвлекающую его общественную деятельность.
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