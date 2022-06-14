Игрок Перу после нереализованного пенальти в матче за выход на ЧМ решил уйти из сборной

Защитник сборной Перу Луис Адвинкула после того, как не смог реализовать решающий пенальти в послематчевой серии с национальной командой Австралии (4:5, П) за выход на чемпионат мира 2022 года, объявил об уходе из команды.

«Во-первых, я извиняюсь перед своей семьей и друзьями, а также всеми другими за ту боль, которую я причинил всему Перу. Я несу полную ответственность за это, и моей жизни не хватит, чтобы извиниться. Я зашёл так далеко и теперь покидаю сборную. Я не думаю, что у меня есть силы, чтобы оправиться от этого. Моим коллегам огромное спасибо за всё и извините, что так подвёл вас», — приводит слова Адвинкулы ge.globo.

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Адвинкула выступает за сборную перу с 2010 года. Луис провёл за команду 107 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.