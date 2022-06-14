«Наполи» ведёт переговоры с 35-летним итальянским вратарём Сальваторе Сиригу

Итальянский «Наполи» ведёт переговоры о заключении контракта с опытным 35-летним голкипером Сальваторе Сиригу, чей действующий договор с «Дженоа» истекает 30 июня этого года, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Отмечается, что основная ставка «Наполи» в следующем сезоне будет сделана на 25-летнего Алекса Мерета, который в прошлом сезоне пропускал некоторые матчи из-за травм. При этом, если не удастся договориться о контракте с Сиригу и его ролью запасного вратаря, то руководство неаполитанцев будет искать голкипера за рубежом.

Англия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА.

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Напомним, в прошлом сезоне за «Дженоа» Сиригу провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отстоял на ноль, а в остальных пропустил 59 мячей, а его команда покинула высший дивизион.