Глава ФИФА: чистое игровое время матча около 46 минут. Нужно найти решение этой проблемы

52-летний швейцарский функционер Джанни Инфантино, являющийся президентом Международной федерации футбола (ФИФА), анонсировал, что займётся решением проблемы с чистым игровым временем матча.
«В настоящее время мы анализируем и тестируем другие нововведения в футболе. Другие тесты, которые мы оцениваем совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), связаны со временем матча, в основном с чистым игровым временем.
Нам нужно понять, как найти решение этой проблемы, потому что, я думаю, это неприемлемо, чтобы чистое игровое время полного матча составляло лишь около 46-48 минут. Мы выдвинем несколько предложений, которые затем будут рассмотрены и протестированы. Некоторые люди будут относиться к этому скептически, но мы открыты для любых предложений по улучшению игры», — приводит слова Инфантино Calciomercato.com.
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду.
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