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«Арсенал» хочет приобрести Нкунку

«Арсенал» хочет приобрести Нкунку
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Лондонский «Арсенал» хочет заполучить крайнего нападающего «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает Mirror.

По сведениям источника, клуб интересуется французским футболистом ещё с 2019 года и готов потратить на его трансфер € 100 млн.

Ранее сообщалось, что Нкунку не покинет «Лейпциг» в этом сезоне и готов продлить свой контракт.

Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. Он провёл за «РБ Лейпциг» 50 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, забил 35 голов и сделал 19 результативных передач. Ранее появлялась информация о том, что на 24-летнего французского футболиста претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нкунку в € 80 млн.

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