«Арсенал» хочет приобрести Нкунку
Поделиться
Лондонский «Арсенал» хочет заполучить крайнего нападающего «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает Mirror.
По сведениям источника, клуб интересуется французским футболистом ещё с 2019 года и готов потратить на его трансфер € 100 млн.
Ранее сообщалось, что Нкунку не покинет «Лейпциг» в этом сезоне и готов продлить свой контракт.
Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. Он провёл за «РБ Лейпциг» 50 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, забил 35 голов и сделал 19 результативных передач. Ранее появлялась информация о том, что на 24-летнего французского футболиста претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нкунку в € 80 млн.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
06:35
-
06:13
-
05:50
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:04
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:22
-
04:01
-
03:48
-
03:39
-
03:16
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:43
-
02:26
-
02:05
-
02:02
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
00:52
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
- 13 июня 2022
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:50
-
23:41
Партнерский контент