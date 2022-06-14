Хави настаивает на трансфере Кунде в «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави хочет видеть в своём составе центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, испанский тренер считает кандидатуру Кунде важнейшим и необходимым элементом для усиления оборонительной линии клуба.
Ранее сообщалось, что в трансфере защитника заинтересован «Челси» и «Севилья» готова продать Кунде при наличии выгодного предложения. Также говорилось о том, что сам Кунде не прочь покинуть испанскую команду.
23-летний Кунде перешёл в «Севилью» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 133 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал три результативные передачи.
Рыночная стоимость Кунде по данным портала Transfermarkt составляет € 60 млн.
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