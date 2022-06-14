«Интер» готов отпустить Милана Шкриньяра

Миланский «Интер» готов отпустить словацкого защитника Милана Шкриньяра, сообщает инсайдер Альфредо Педулла в социальной сети.
По информации источника, клуб готов отпустить игрока за € 80 млн. Также итальянцы будут согласны за предложенную сумму в € 70 млн, но с добавлением разных бонусов. Журналист считает, что основными претендентами на Шкриньяра являются лондонский «Чегси» и «Пари Сен-Жермен».
«Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» о покупке защитника в размере € 50 млн. Парижский клуб готов увеличить эту сумму. Итальянская команда хочет получить за своего футболиста € 70-80 млн.
Ранее сообщалось, что Шкриньяр хочет остаться в «Интере», однако он осознаёт финансовые потребности клуба и не будет возражать против переезда в Париж в случае согласования всех условий сделки между двумя клубами.
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