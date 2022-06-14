Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция не забила в матче с Хорватией, прервав 23-матчевую голевую серию

Франция не забила в матче с Хорватией, прервав 23-матчевую голевую серию
Комментарии

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Франции принимала национальную команду Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась победой хорватской команды со счётом 1:0.

Таким образом, сборная Франции прервала серию из 23 матчей подряд с забитыми мячами. За это время французы успели забить 51 мяч. В прошлый раз они не смогли поразить ворота сборной Финляндии в товарищеском матче, который состоялся 11 ноября 2020 года.

Сборная Хорватии набрала семь очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция (2) — на последнем, четвёртом месте. Лидером группы является национальная команда Дании (9). На третьем месте располагается Австрия (4). Действующий победитель Лиги наций УЕФА — сборная Франции.

Франция беспомощна даже с Мбаппе и Бензема. Исторический позор уже близко Франция беспомощна даже с Мбаппе и Бензема. Исторический позор уже близко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022