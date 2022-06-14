На ЧМ-2022 может быть применена система полуавтоматического определения офсайда

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB), законодатель в области футбола, заявляет, что полуавтоматическая технология VAR, определяющая положение вне игры и управляемая искусственным интеллектом, может быть внедрена на чемпионате мира в Катаре, сообщает ESPN.
По мнению организации, время, необходимое для принятия решения об офсайде, в некоторых случаях доходит до четырёх минут, что является серьезной проблемой. Полуавтоматическая технология, разработанная ФИФА, должна сократить это время до 3-4 секунд, предоставляя VAR более быструю и точную информацию.
Глава судейской службы ФИФА прокомментировал грядущее нововведение. «Я уверен, что мы сможем это сделать. Мы хотим добиться точности, более быстрых и приемлемых решений.
В новой системе используется тот же процесс, что и в технологии определения пересечения мячом линии ворот, и мы видели, что эта технология была очень хорошо принята футбольным сообществом.
Мы считаем, что незначительный офсайд не так важен для наказания в современном футболе», — приводит слова Пьерлуиджи Коллины источник.
Полуавтоматическая технология VAR, определяющая офсайды, также обеспечит значительно улучшенную графическую визуализацию решения о положении вне игры, а повторы будут доступны для вещателей и экранов стадиона в течение 25 секунд.
- 14 июня 2022
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