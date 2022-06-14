Марсело – об уходе из «Реала»: горжусь всеми мечтами, которые мы достигли вместе

Бразильский защитник Марсело, выступавший за мадридский «Реал», высказался после ухода из клуба вчера, 13 июня.

«Это был очень эмоциональный день с моей семьёй, друзьями и всем сообществом «Реала». Это был самый счастливый день с высоко поднятой головой в лучшем клубе мира. Горжусь всеми мечтами, которые мы достигли вместе. Хала Мадрид! Главное — всегда знать, в каком клубе ты играешь. Ещё раз спасибо всем за поддержку», — написал Марсело в одной из социальных сетей.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. За это время он провёл 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции.