Австралия вышла на ЧМ-2022, Медведев вновь на вершине ATP. Главное к утру

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира по футболу – 2022, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первое место рейтинга ATP, Франция проиграла Хорватии в матче Лиги наций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Австралии вышла на ЧМ-2022, обыграв в серии пенальти сборную Перу.

2. «Я это заслужил». Даниил Медведев прокомментировал возвращение на вершину рейтинга ATP.

3. Сборная Франции проиграла Хорватии в матче Лиги наций УЕФА.

4. Глава ФИФА: чистое игровое время матча — около 46 минут. Нужно найти решение этой проблемы.

5. Хави сказал Пике, что не видит его в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне.

6. Панарин — об итогах плей-офф: у меня большие цели. Всё пошло не так, как хотел.

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