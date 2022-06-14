Австралия вышла на ЧМ-2022, Медведев вновь на вершине ATP. Главное к утру

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира по футболу – 2022, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первое место рейтинга ATP, Франция проиграла Хорватии в матче Лиги наций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Австралии вышла на ЧМ-2022, обыграв в серии пенальти сборную Перу.
2. «Я это заслужил». Даниил Медведев прокомментировал возвращение на вершину рейтинга ATP.
3. Сборная Франции проиграла Хорватии в матче Лиги наций УЕФА.
4. Глава ФИФА: чистое игровое время матча — около 46 минут. Нужно найти решение этой проблемы.
5. Хави сказал Пике, что не видит его в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне.
6. Панарин — об итогах плей-офф: у меня большие цели. Всё пошло не так, как хотел.
7. Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 13 июня.
8. Дабл-дабл Уиггинса позволил «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Бостоном».
9. Иверсен: лыжные гонки станут скучными без россиян. КМ будет похож на чемпионат Норвегии!
10. Майгуров прокомментировал информацию, что совет СБР подал на него жалобу в прокуратуру.
- 14 июня 2022
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