Видеообзор очередной победы Казахстана в матче со Словакией в Лиге наций

Вчера, 13 июня, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Казахстана принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Словакии. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Казахстана со счётом 2:1.

Казахстан переиграл Словакию в матче Лиги наций (2:1):

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Счёт был открыт на 18-й минуте матча. Отличился защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, голевой пас ему выполнил Михаил Габышев. В конце первого тайма, на 39-й минуте Эльхан Астанов забил второй гол в ворота сборной Словакии. На 51-й минуте матча игрок словацкой команды Матуш Беро один мяч отыграл. Голевой пас ему выполнил Альберт Русняк.

Сборная Словакии доигрывала встречу вдесятером. На 87-й минуте с поля был удалён полузащитник Ондрей Дуда.

Сборная Казахстана с 10 очками уверенно возглавляет отборочную группу Лиги наций. Сборная Словакии, набрав шесть очков, располагается на 2-м месте в группе.